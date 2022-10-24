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  • Edirne'nin çevreci Kıymet teyzesi vefat etti. Herkes onu kepçenin önüne oturduğu fotoğrafla tanıdı

Edirne'nin çevreci Kıymet teyzesi vefat etti. Herkes onu kepçenin önüne oturduğu fotoğrafla tanıdı

Edirne'nin çevreci 'Kıymet Teyzesi' 83 yaşında hayatını kaybetti. Çevreciler onu park alanının imara açılma girişimi sırasında kepçenin önün saldalye koyup oturmasıyla tanımıştı

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 17:08
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Edirne'nin çevreci Kıymet teyzesi vefat etti. Herkes onu kepçenin önüne oturduğu fotoğrafla tanıdı

Edirne'nin çevreci Kıymet teyzesi vefat etti. Herkes onu kepçenin önüne oturduğu fotoğrafla tanıdı
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 Edirne'de, 8 yıl önce mahallesindeki park alanının imara açılmasını, bölgeye inşaat yapmak üzere gelen kepçenin önüne oturarak önleyen Kıymet Peker 83 yaşında hayatını kaybetti.
1. Murat Mahallesi'nde, 31 Mart 2014 tarihinde çocuk parkının imara açılması amacıyla başlatılacak temel kazısını, iş makinesinin önüne oturarak engelleyen Kıymet Peker, çevreci bir eyleme imza atmıştı.


Peker'in eylemine, o tarihlere denk gelen seçimlerde Belediye Başkanı seçilen Recep Gürkan da destek vermiş, arsa, belediye tarafından alınıp park yapılmıştı.

Park ayrıca geçen yıl yeniden düzenlenmiş, temmuz ayında "Kıymet Teyze" adı verilen park düzenlenip temmuz ayında açılmıştı.Peker, park açılışına katılmış, sevincini paylaşmıştı.


Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat eden Peker için öğle vakti Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi.Cenaze törenine Peker ailesi ve yakınları, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve vatandaşlar katıldı.


Peker, Yeniimaret Mezarlığına defnedildi.

 

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