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FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:02
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Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarında FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Hudut Kartalları, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye esnasında şüphelendiği 2 kişiyi Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını belirlemesi üzerine yasak bölgede K.K.T. ve H.T. yi gözaltına aldığını açıkladı.
Jandarma ekiplerine seslim edilen zanlıların kimlik kontrollerinde FETO silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dosyalarının olduğu ve aranması olduğu belirlendi.

(Kaynak: İHA)

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