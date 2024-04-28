Edirne’ye sığınmacı duvarı da doğu sınırına bahçe duvarı mı?

Edirne Valisi Yunus Sezer, 2024'ün ilk 4 ayında 5 bin 200 düzensiz göçmenin yakalandığını belirterek, "Yakalamaların yüzde 78'ini sınır hattına gelmeden gerçekleştiriyoruz" dedi.

TÜRKİYE’YEDEN KAÇMAK İSTEYENLER DURDURULUYOR

Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan ile olan 292 kilometrelik sınır hattında, 200 kilometrelik bölümde yol bakım çalışmalarının tamamlandığını belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır boyunca 24 saat esasına göre personel bulunduğunu ve yasa dışı geçişlere karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Ayrıca, 2024'ün ilk dört ayında 5 bin 200 göçmenin yakalandığını ve 174 organizatörün de tespit edildiğini vurguladı. Bununla birlikte, organizatörlere ve göçmenlere yönelik yakalama ve önleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

PEKİ, YA TÜRKİYE’YE GİRMEK İSTEYENLER?

Öte yandan Türkiye’nin doğu sınırlarında kaçak geçişler devam ediyor.

Büyük bir övgü ve maliyetle ile inşa edilen sınır duvarlarını adeta bahçe duvarı aşar gibi geçen binlerce Afgan, Pakistanlı ve Suriyeli, Türkiye’ye akın etmeye devam ediyor.

Sınırı geçenler arasında bazı terör örgütü mensuplarının da kaçak olarak Türkiye’de farklı şehirlerde bulunduğu biliniyor.

Hemen her gün bir şehirde düzenlenen operasyonda sınırı kaçak yolla geçen IŞİD ve PKK’lı teröristler yakalanırken, Avrupa’ya geçişlerde gösterilen özenin Türkiye’ye kaçak girişlerde gösterilmediği görülüyor.

Öte yandan Bakan Yerlikaya, Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından 103'ü İstanbul'da olmak üzere, 162 Mobil Göç Noktası aracıyla 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldığını aktardı. Bunlardan 2 bin 101'inin düzensiz göçmen olduğunun tespit edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin derhal başlatıldığını vurguladı.

Daha önce gerçekleştirilen “Kalkan-14” operasyonları kapsamında, 1’i doktor, 3’ü noter görevlisi, 5’i danışmanlık şirketi sahibi ve 1’i posta görevlisi olmak üzere 25 şüpheli, “rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı” suçlarından gözaltına alındı.

Ancak diğer taraftan kontrolsüz bicinde Suriyelilere vatandaşlık verilmeye devam ediliyor. Suriyelilere verilen vatandaşlıklar ile ülkedeki sığınmacı sayısının daha az gösterilmeye çalışılması dikkat çekerken ülkenin demografik yapısının altına döşenen bu dinamitin ne zaman patlayacağı ise merak ediliyor.