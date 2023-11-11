Edirne’yi lodos vurdu! Ağaç otomobilin üzerine devrildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde, etkili olan lodos sırasında üzerine ağaç devrilen otomobil hasar gördü. Olay, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
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Edirne’yi lodos vurdu! Ağaç otomobilin üzerine devrildi 1

Keşan’da, saatteki hızı 67 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi.

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Edirne’yi lodos vurdu! Ağaç otomobilin üzerine devrildi 2

Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez Caddesi’nde lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 16 JYM 74 plakalı otomobilin üzerine düştü.

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Edirne’yi lodos vurdu! Ağaç otomobilin üzerine devrildi 3

İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ağaç kaldırılırken, araçta hasar oluştu.

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Edirne’yi lodos vurdu! Ağaç otomobilin üzerine devrildi 4

Öte yandan Enez Kavşağı’nda bazı sinyalizasyon ve işaret direkleri lodos nedeniyle yan yattı.

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Edirne’yi lodos vurdu! Ağaç otomobilin üzerine devrildi 5

Belediye ekipleri, yan yatan direkleri düzeltti.

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Edirne’yi lodos vurdu! Ağaç otomobilin üzerine devrildi 6

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi lodosun gün boyu etkisini sürdüreceğini duyurdu.

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Edirne’yi lodos vurdu! Ağaç otomobilin üzerine devrildi 7
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Edirne’yi lodos vurdu! Ağaç otomobilin üzerine devrildi 8
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Edirne’yi lodos vurdu! Ağaç otomobilin üzerine devrildi 9
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Edirne’yi lodos vurdu! Ağaç otomobilin üzerine devrildi 10
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Edirne’yi lodos vurdu! Ağaç otomobilin üzerine devrildi 11
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Edirne’yi lodos vurdu! Ağaç otomobilin üzerine devrildi 12
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Edirne’yi lodos vurdu! Ağaç otomobilin üzerine devrildi 13
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