Edirne’yi sağanak vurdu! Caddeler göle döndü, araçlar sulara gömüldü...

Edirne'de sağanak su baskınlarına neden oldu.

Edirne’yi sağanak vurdu! Caddeler göle döndü, araçlar sulara gömüldü...

Kentte sabah başlayan yağış, öğleden sonra sağanağa dönüştü.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Babademirtaş Mahallesi'nde suda mahsur kalan otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Trafik ekipleri, suyla dolan bazı cadde ve sokakları önlem amaçlı trafiğe kapattı

Çavuşbey Mahallesi'nde ise bazı evleri su bastı.

Vatandaşlardan Zeynep Güneş, gazetecilere, yağış nedeniyle evinin girişinin suyla dolduğunu söyledi.

Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştığını dile getiren Güneş, "Yağmurdan dolayı evimizi su bastı. Her yıl bu şekilde oluyor. Artık çok yorulduk ve bıktık. Belediyeyi dördüncü kez aradım, hiçbir şekilde gelmediler." ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte yağışların hafta boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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(Kaynak: AA)

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