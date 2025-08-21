Edison Cavani tartışması! Soyunma odasında isyan

Kaynak: Haber Merkezi
Boca Juniors'ın Uruguaylı yıldız forveti Edinson Cavani, takım içinde krize neden oldu.

Arjantin devi Boca Juniors'ta Arjantinli futbolcu Marcos Rojo'nun takımdan ayrılmasının ardından huzursuzluk başladı. Eleştirilerin odağındaki isim ise Uruguaylı yıldız Edinson Cavani.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Marcos Rojo'nun ayrılığının ardından soyunma odasında hararetli bir tartışma yaşandı ve birçok oyuncu Cavani yerine Rojo'nun tarafını tuttu. Ayrıca Cavani'nin takımın özel bilgilerini dışarı sızdırdığı da iddia edildi.

1.jpg

Tecrübeli forvetin sahadaki performansı da eleştirilere neden olurken takım arkadaşları ve taraflardan tepki görmesine yol açtı.

Uruguaylı yıldızın Boca Juniors ile sözleşmesi 2026 Aralık ayına kadar devam ediyor. Ancak kontratta yer alan özel bir madde, 2025 sonunda ayrılmasına izin veriyor.

