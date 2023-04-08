Ediz adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Ediz isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ediz ne demek? Ediz isminin anlamı nedir?

EDİZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ediz ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

-Yüce, ulu, yüksek.

-Çok değerli.

EDİZ İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Ediz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ediz adını koymak caizdir.

EDİZ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Adı Ediz olanların yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir.

Ediz ismini taşıyanlar mükemmel olmayı ve görünmeyi severler. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılı olurlar.

Ediz isimli kişiler sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir.