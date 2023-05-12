EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZEYTİNLİK KİRALAMA İHALE İLANI

Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2023 / 00:01

İdarenin Adı ve Adresi: Edremit Belediye Başkanlığı

Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı No:7/B

EDREMİT/BALIKESİR İhalenin

Yapılacağı Yer: Edremit Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Tarih ve Saati:24/05/2023 Çarşamba Günü Saat. 14:00

Sıra No Kayme No 6 Yıllık Toplam Verim (Çuval) Muhammen Bedel Geçici Teminat

% 3 Ek Teminat

(Güvence Bedeli ) %10 1 Edremit Merkez 1 Nolu Kayme

1.282

1.153.800,00-TL. 34.614,00-TL. 115.380,00-TL. 2 Edremit Merkez 2 Nolu Kayme

1.538 1.384.200,00-TL. 41.526,00-TL. 138.420,00-TL 3 Edremit Merkez-Havran Çamdibi 3 Nolu kayme

1.476 1.328.400,00-TL. 39.852,00-TL. 132.840,00-TL. 4 Çamdibi-Havran Bölgesi 4 Nolu kayme

1.909 1.718.100,00-TL. 51.543,00-TL. 171.810,00-TL. 5 Kadıköy –Yolören 1 Nolu Kayme

1645 1.480.500,00-TL. 44.415,00-TL. 148.050,00-TL. 6 Gazicelal-Kadıköy 1 Nolu Kayme 1518 1.366.200,00-TL. 40.986,00-TL. 136.620,00-TL. 7 Ortaoba 1 Nolu Kayme 249 224.100,00-TL. 6.723,00-TL. 22.410,00-TL. 8 Avcılar – Arıtaşı 1 Nolu Kayme 1453 1.307.700,00-TL. 39.231,00-TL. 130.770,00-TL. 9 Narlı 1 Nolu Kayme 1035 931.500,00-TL. 27.945,00-TL. 93.150,00-TL. 10 Narlı 2 Nolu Kayme 606 545.400,00-TL. 16.362,00-TL. 54.540,00-TL. 11 Narlı 3 Nolu Kayme 535 481.500,00-TL. 14.445,00-TL. 48.150,00-TL. 12 Narlı 4 Nolu Kayme 485 436.500,00-TL. 13.095,00-TL. 43.650,00-TL. Toplam 13.821 12.357.900,00-TL. 370.737,00-TL 1.235.790,00-TL.

Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait yukarıda belirlenen muhtelif mahallelerde bulunan zeytinlik vasıflı taşınmazlar, 12 kayme halinde Belediye Encümeni’nin 03.05.2023 tarih ve 310 sayılı kararı doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre 6 (altı) yıl süre ile kiraya verilecektir. İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya 200,00-TL. dosya bedeli ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını satın almak zorundadır. İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun da açıklanan biçimde hazırladıkları tekliflerini ihale tarihi 24.05.2023 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar ve belgeler;

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

Nüfus cüzdan fotokopisi (Gerçek kişiler için) Kanuni ikametgah belgesi (Gerçek kişiler için) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Adres, telefon, fax ve elektronik posta adresi

bilgilerinin belirtilmesi )

Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Sanatkarlar Odası veya İlgili Meslek

Odası Belgesi;

d.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf

ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

d.2- Tüzel Kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

e.1- Gerçek kişi olması halinde, Noter Tasdikli imza beyannamesi

e.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları , Üyeleri veya Kurucular

Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir

Ticaret Sicil Gazetesi , Bu bilgilerin bir ticaret gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

Göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri



İhale dökümanının satın alındığına dair makbuz Geçici teminat bedeli makbuzu veya geçici teminat mektubu Edremit Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ve Teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, vermeleri şarttır. İsteklinin dernek, oda, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde (g), (i), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, Taşınmaz Mal satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.







Selman Hasan ARSLAN

Belediye Başkanı

