Edremit Belediyesi, Sarıkız Meydanı’nı yeniledi

Sarıkız Mahallesi Çamlıyol Caddesi ile Leman Akpınar Caddesi arasında bulunan Sarıkız Meydanı, Edremit Belediyesi tarafından baştan sona yenilendi. Yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında mevcut yol antik bazalt taşı ile kaplandı. Kordon boyuna uyumlu bir şekilde yapılan düzenlemede yeşil alan, aydınlatma ile modern bir görünüme kavuşturuldu. Meydana, Kazdağları’nda efsanelere konu olmuş Sarıkız'ın heykeli yerleştirildi.

Sarıkız Mahallesi Muhtarı Erhan Demirel, “Vatandaşların ve esnafların görüşlerini dikkate alarak meydanı adına yakışır bir şekilde yenileyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve belediye ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.