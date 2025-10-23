Kamuoyunda "Edremit Canisi" olarak anılmaya başlanan Mustafa Emlik (36), Balıkesir'deki saldırısına gittiği süreçte yakalanabileceği gerçeği gün yüzüne çıktı.

Emlik, 18 Ekim Cumartesi gecesi yaptığı saldırıda 3 kişiyi öldürerek 2'si polis 7 kişiyi yaraladı.

FİRAYDİ AMA JANDARMANIN ELİNDEN KURTULDU

Hürriyet'ten Musa Kesler'in ulaştığı ayrıntılara göre Burhaniye T Tipi Cezaevi’nde bulunan Mustafa Emlik'in 25 Haziran 2025’te Çanakkale’deki açık cezaevine nakledilmesi yönünde karar alındı. 26 Haziran'da nakil için salıverilen Emlik’in Çanakkale’deki açık cezaevine 24 saat içinde kayıt yaptırması gerekiyordu.

Mustafa Emlik

Ancak kayıt yaptırmayan Emlik firari konumuna düştü. Katliamın önlenebilmesinde etkili olacak kritik gelişmeler bu süreçten sonra yaşandı.

Firari pozisyondayken Edremit'e geçen Emlik, 30 Haziran'da Fener Koyu civarında jandarma kontrol noktasına yakalanıyor.

Yolunu değiştirmek istesede kendisine ulaşan jandarma kimlik kontrolü yapıyor. Üstünden kimliği çıkmayan Emlik, yüz tanıma sistemi ile tespit edilse de arama kaydı bulunmadığı için kontrol noktasından yoluna devam ediyor.

Saldırının meydana geldiği nokta

Emlik'e sadece ‘Kimliği bildirmeme’ ve ‘gürültüye neden olma’ kabahatlerinden toplam 2 bin 812 lira ceza kesiliyor.

Çarpıcı bir ayrıntı ise Emlik hakkındaki arama ve yakalama kararı olması gerekenden tam 6 gün sonra 3 Temmuz’da çıkıyor.

TORBASINDA 122 MERMİ DAHA VARDI

Emlik; Edremit, Güre ve Akçay’daki katliamlarının ardından polis tarafından kıstırılmış ve çıkan çatışmada öldürülmüştü. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemede Emlik’in silahından çıkan 85 boş kovan buldu. Yani cani, iki saat içinde 85 kurşun sıkmıştı. Yanında bulunan bir torbadan ise 122 tane daha dolu mermi çıktı.

18 EKİM GECESİ VE SONRASI YAŞANANLAR

Mustafa Emlik, Balıkesir’deki katliamlarına 18 Ekim akşamı Edremit’te başladı, Güre ve Akçay’da devam etti. 2 saat içinde evinde tek başına yaşayan Olcay Özdemir’i başından vurdu. Aracıyla yolda giden Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi kurşun yağmuruna tutup öldürdü. Sokakta gördüğü Volkan Alp’i ateş edip ağır yaraladı. Işıklarda bekleyen Halil Anıl Pala’nın aracına ateş etti. Arkadaşlık teklifini reddeden A. Can’ın abisi Doğan Can’ı Güre’deki tekel bayisinde vurup ağır yaraladı.

Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin vurulduğu an

Yine Güre’de A. Can’ın eski sevgilisi Ramazan Özbek’i kurşun yağmuruna tuttu. Özbek ağır yaralı. Ardından Akçay’da evinin önünde jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık’ı vurup öldürdü, Melih Nergiz ve Rukiye Karakaya’yı yaraladı. Kendisini takip eden polis memuru İbrahim Gül’ü bacağından vurdu. Polisle çatışmaya girdi. Polis memuru Ümit Işık yaralandı, Emlik vurularak öldürüldü.