Edremit Kitap Fuarı’nda altıncı gün geride kaldı

7. Edremit Kitap Fuarı, altıncı gününde de Türkiye'nin önde gelen yazar, gazeteci, oyuncu ve sanatçılarını ağırladı. Tarihten edebiyata, gazetecilikten sinemaya uzanan geniş yelpazede düzenlenen söyleşi ve paneller, ilgiyle takip edildi.

7. Edremit Kitap Fuarı’nın altıncı gününün ilk söyleşisinde, eğitimci ve yazar Cemil Yavuz konuk edildi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesi’nin kurucu başkanı olan Yavuz, “Meçhule Giden Vapur” adlı söyleşisinde, 10 Şubat 1919 sabahında Edremit Limanı’ndan kalkan Seza-Nur Vapuru’nun hikayesini katılımcılarla paylaştı.

Tarihi bir yolculuğa çıkaran söyleşi sonunda, Yavuz’a teşekkür plaketini Belediye Başkanı Mehmet Ertaş sundu.

“BEN ATATÜRK’ÜN TARAFIYIM”

“Gazoz Ağacı” programıyla tanınan radyocu Cem Arslan, 31 yıllık meslek deneyimini ve kitabını anlattı. Fuar Koordinatörü Sinan Karahan moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada Arslan, “Ne sağcıyım ne solcuyum, sadece radyocuyum. Ben Atatürk’ün tarafıyım” diyerek Atatürk’e bağlılığını vurguladı.

Arslan’a teşekkür plaketini Meclis Üyesi Muammer Temiz ve Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker takdim etti.

Sinemanın unutulmaz ismi Ahmet Mekin ile oyuncu-yazar Ercan Kesal da fuar sahnesinde okurlarıyla buluştu. Mekin, oyunculuk üzerine deneyimlerini paylaşırken, konuşmasını, “Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Atatürk, Yaşasın aydınlık Türkiye” sözleriyle tamamladı.

Kesal ise “Zamanın İzinde” adlı kitabından kesitlerle geçmiş ve gelecek arasında edebi bir yolculuğa çıkardı.

Her iki sanatçıya teşekkür plaketlerini Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın sundu.

MURAT AĞIREL VE TİMUR SOYKAN VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Fuarın en dikkati çekici buluşmalarından biri de araştırmacı gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın katılımıyla yapıldı. “Dar Zamanlarda Gazetecilik” başlığıyla gerçekleşen söyleşide, Ağırel ve Soykan, mesleklerinin zorluklarını ve gerçekleri yazma mücadelelerini aktardı. Ağırel, “Umudumun bittiği yerde inadım başlar. Ben Atatürk devrimlerini takip eden bir Türk genciyim” ifadelerini kullandı.

Gazetecilere teşekkür plaketlerini Başkan Ertaş verdi.

Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, fotoğrafçı Coşkun Aral, gazeteciler Ünsal Ünlü ve Timur Akkurt, fuarda “Takımdan Ayrı Düz Koşu” adlı panelle okurlarıyla buluştu. Sanat, teknoloji, yapay zeka, savaşlar ve umuda dair pek çok konuda fikirlerini paylaşan panelistler, fuar izleyicilerine farklı bakış açıları sundu.

Panelistlere plaketlerini Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın ve Meclis Üyesi Güneş Durgut takdim etti.

Şair, yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, gitarı ve sesiyle fuar sahnesinde konser verdi. Sanatçıya, kemancı Müge Alpay eşlik etti. Keyifli geçen akşamda şarkılar hep birlikte söylendi. Kiremitçi’ye teşekkür plaketini, Meclis Üyesi Erdal Can Özkoca sundu.

ONUR PLAKETİ İLYAS SALMAN’A VERİLDİ

Türk sinemasının usta isimlerinden İlyas Salman, fuar boyunca okurlarıyla buluşup kitaplarını imzaladı. Katkılarından dolayı Salman’a teşekkür plaketini Meclis Üyesi Av. Erdal Can Özkoca takdim etti.

Paranormal ve korku hikayeleriyle tanınan yazar Işıl Işık, imza gününde yüzlerce hayranıyla buluştu. Uzun kuyrukların oluştuğu imza etkinliğinde yazar, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Ertaş, altıncı günün ardından yaptığı değerlendirmede, “Bugün bizlerle olan, fuarımıza değer katan tüm konuk ve katılımcılara teşekkür ediyor, herkesi muhteşem bir kapanış için Altınkum Fuar Alanı’na davet ediyorum” diye konuştu.