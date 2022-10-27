Edremit Ovası’nda korkutan yangın   

Edinilen bilgiye göre, 16:00 sıralarında Ülkü Yolu üzerinde bulunan sazlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, orman ve jandarma ekipleri müdahale edildi. Yangın, rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyümesiyle birlikte ekipler zor anlar yaşarken bölgeye dozerler sevk edildi.

Yangın alınan tedbirlerle hayvan damları ve evlerinde bulunduğu bölgeye ulaşmadan kontrol altına alınması, bölgede yaşayan üreticiyi sevindirdi. Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, göçmen kuşlarında uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda çok sayıda canlı türünün de telef olduğu bazılarının ise kurtarıldığı görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.