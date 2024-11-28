Edremitspor lideri evinde 1-0 yendi

1966 Edremitspor, Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 10. Hafta mücadelesinde evinde Fethiye İdman Yurdu'nu ağırladı. Tek gol ile rakibini yenen Edremitspor 3 puanı hanesine yazdırarak 19 puana ulaştı.

Yeşil-sarılı Edremit ekibi Teknik Direktör Tarık Kısa yönetiminde aldığı galibiyetlere bir yenisini daha ekledi. Şehit Hamdibey Stadyumu'nda son dakikaya kadar mücadelesini sürdüren 1966 Edremitspor, ligde lider olan rakibi Fethiye İdman Yurdu'nu 1-0'lık net skorla geçti. Adem Parlak'ın ilk yarının bitimine doğru attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giren Edremitspor, ikinci yarıda kalesini gole kapayarak maçı 1-0 ile tamamladı. Galibiyetlerden aldığı moralle birlikte yenilgisiz rakibini evinde mağlup eden Edremitspor art arta üçüncü maçını da alarak 19 puana ulaştı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Başkan Yardımcısı ve 1966 Edremitspor Kulüp Başkanı Cavit Cebeci de karşılaşmayı takip ederek maç sonu oyuncuları tebrik etti.

1 Aralık Pazar günü Bandırma'da oynanacak 11. Hafta müsabakasında Bandırma Eti Spor'a konuk olacak 1966 Edremitspor zirveyi hedefliyor.