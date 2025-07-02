Edremit’te çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA
Edremit’te çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, orman, itfaiye ve gönüllü ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Sinek Boğazı mevkiinde dün saat 20.28’de zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Edremit ve Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Edremit Belediyesi’ne ait tanker ve iş makineleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin araçları müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ayrıca İDA-SAR Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile çok sayıda gönüllü vatandaş da destek verdi.

Yoğun çabalar sonucu yangın söndürülürken, bölgede orman ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor.

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