Edremit'te çocuklar mutlu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Edremit'te çocuklar mutlu

Van'ın Edremit Belediyesi kent meydanında çocuk şenliği düzenledi. Çok sayıda çocuk ve ebeveynin katılımıyla birbirinden farklı etkinliğin yapıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Van'ın Edremit Belediyesi kent meydanında çocuk şenliği düzenledi. Çok sayıda çocuk ve ebeveynin katılımıyla birbirinden farklı etkinliğin yapıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde İpekyolu Belediyesi'nin katkılarıyla kent meydanında yapılan şenlikte çocuklara yönelik müzik dinletisi, yüz boyama, ritim, drama ve bilgi yarışması gibi birçok etkinlik yapıldı. Çocuklar, alanda kurulan şişme oyun havuzunda doyasıya eğlendi. Etkinliğe, ilçe sahiline gelen yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Belediyenin eş başkanları Rabia Başak Koç ve Cemil Komi ile meclis üyeleri de etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi. Burada konuşan Koç, ilçede kültürel belediyeciliği geliştirmek istediklerini söyleyerek bu yönlü etkinlikleri arttırarak sürdüreceklerini ifade etti.

ŞENLİK, HALAYLARLA SON BULDU

Etkinliğe katılanlar hep bir ağızdan şarkılar seslendirerek erbaneler eşliğinde halay çekti. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son erdi.

Edremit'te çocuklar mutlu

Edremit'te çocuklar mutlu

Edremit'te çocuklar mutlu

Son Haberler
Jackson'dan altın değerinde gol: Chelsea, Everton engelini tek golle aştı
Jackson'dan altın değerinde gol: Chelsea, Everton engelini tek golle aştı
Hapis cezasıyla aranan şahıs yakayı ele verdi
Hapis cezasıyla aranan şahıs yakayı ele verdi
Yurt dışında yaşayan gurbetçi her yıl memleketine ağaç diktiriyor
Yurt dışında yaşayan gurbetçi her yıl memleketine ağaç diktiriyor
Çoban insanlık ölmedi dedirtti
Çoban insanlık ölmedi dedirtti
Bin 500 öğrencinin YKS ücretleri hesaplarına yatırıldı
Bin 500 öğrencinin YKS ücretleri hesaplarına yatırıldı