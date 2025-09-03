Edremit’te kavşakta kaza: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde Öğretmenevi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Canan Durmuş (70) yönetimindeki 10 KA 516 plakalı otomobil, Cennet Sokağı'ndan gelerek Akçay istikametine dönmek istedi. Bu sırada otomobil, Havran yönünden gelen Ali Coşkun (40) idaresindeki 22 AR 049 plakalı çekiciyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan sürücü Canan Durmuş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Durmuş'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Her iki sürücünün de alkolsüz olduğu ve gerekli belgelerinin tam olduğu bildirildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

