Edremit’te kütüphane haftası etkinlikleri gerçekleştirildi

Kaynak: İHA
Edremit’te kütüphane haftası etkinlikleri gerçekleştirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen programa eğitim camiasından birçok isim katıldı.

Etkinliklere, İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin, Şube Müdürleri Mesut Polat ve Mehmet Barış Çevik'in yanı sıra okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

aw421176-01.jpg

Öğrencilerin şiir okumalarıyla devam eden etkinliklerde, kütüphaneciliğin tarihine yönelik bilgilendirici bir konuşma gerçekleştirildi. "Yazarlarla Zaman Yolculuğu" adlı oratoryo sunumu büyük beğeni toplarken, şiir ve müzik konseri de katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Program, kapanışın ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Son Haberler
Ramazan sonrası beslenmeye dikkat!
Ramazan sonrası beslenmeye dikkat!
Ertuğrul Sağlam’a Suudi Arabistan’dan teklif geldi
Ertuğrul Sağlam’a Suudi Arabistan’dan teklif geldi
‘Yolun sonu son 5 dakika’ paylaşımı! Kahvehanede çeyrek altın cinayeti
‘Yolun sonu son 5 dakika’ paylaşımı! Kahvehanede çeyrek altın cinayeti
Antalya’da tarih canlanıyor! Aspendos’ta 2000 yıllık heykeller gün yüzüne çıktı! Uzmanlar yorumluyor
Antalya’da tarih canlanıyor! Aspendos’ta 2000 yıllık heykeller gün yüzüne çıktı! Uzmanlar yorumluyor
Kaçaklar VIP araçla böyle yakalandı
Kaçaklar VIP araçla böyle yakalandı