Edremit’te kütüphane haftası etkinlikleri gerçekleştirildi

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen programa eğitim camiasından birçok isim katıldı.

Etkinliklere, İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin, Şube Müdürleri Mesut Polat ve Mehmet Barış Çevik'in yanı sıra okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

Öğrencilerin şiir okumalarıyla devam eden etkinliklerde, kütüphaneciliğin tarihine yönelik bilgilendirici bir konuşma gerçekleştirildi. "Yazarlarla Zaman Yolculuğu" adlı oratoryo sunumu büyük beğeni toplarken, şiir ve müzik konseri de katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Program, kapanışın ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.