Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen çevre düzenleme faaliyetleri, aynı zamanda bölgeye modern ve estetik bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. Eminkuyu Caddesi ile Baraj Caddesi’ni birbirine bağlayan köprünün bölgedeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatması hedefleniyor.

"ULAŞIM DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENLİ HALE GELECEK"

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Projenin kısa sürede tamamlanacağını belirten Ertaş, "DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından Eminkuyu Caddesi ile Baraj Caddesi’ni birbirine bağlayan köprünün yapımının ardından başladığımız çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyoruz. İlgili müdürüm ve teknik ekibimden bilgi alıp yapılması gerekenleri değerlendiriyoruz. Kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmak için aralıksız çalışıyoruz. Çevre düzenlemesi, köprü ve yollarıyla bu bölgede ulaşım daha sağlıklı ve güvenli hale gelecek" dedi.

Köprünün hizmete açılmasıyla yalnızca araç trafiğinin rahatlaması değil, aynı zamanda Cennetayağı ve Cumhuriyet Mahallesi arasındaki ulaşımın kolaylaşması da hedefleniyor.