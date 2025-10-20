YENİÇAĞ - Afyon / Efe Hasan Öğünç

Afyonkarahisar’ın Dereçine kasabasında yaşayan vatandaşlar, neredeyse her sabah yeni bir trafik kazası haberiyle uyanmanın tedirginliğini yaşıyor. Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) bölgesine yalnızca 50 metre kala, kasaba giriş kavşağında meydana gelen son kaza, bölgedeki trafik güvenliği sorununu bir kez daha gündeme taşıdı.

ÜÇ ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre, Dereçine kasabası giriş kavşağı yakınlarında üç aracın karıştığı şiddetli bir kaza yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, yaralanan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.

“KAZALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR”

Kaza noktasının, EDS bölgesinden hemen sonra hız limitinin yükseltildiği kesimde meydana gelmesi dikkat çekti. Bölge sakinleri, bu düzenlemenin sürücüleri hız yapmaya teşvik ettiğini savunuyor.

Bir vatandaş, “Her gün bir kaza haberi alıyoruz. Neredeyse kaza sesiyle uyanmak günlük rutinimiz oldu. Bu kavşak tam anlamıyla bir kaza tuzağına döndü” diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Dereçine halkı, kazaların önüne geçilmesi için hız limitinin yeniden gözden geçirilmesini, kavşağa uyarı levhalarının artırılmasını ve gerekirse trafik ışığı gibi kalıcı önlemlerin devreye alınmasını talep ediyor.

Yaşanan bu son kaza, EDS bölgelerinde yapılan hız limit değişikliklerinin trafik güvenliği üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi.