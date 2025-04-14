Efeler Belediyesi’nden çalışanlara kötü haber

Aydın Efeler Belediyesi çalışanları 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Özellikle maaş konusunda yaşanan sıkıntıların Nisan ayında çözülmesi beklenirken, Efeler Belediyesi yaptığı açıklama ile Nisan ayında da personel maaşı ödemesinin bir kısmını gerçekleştirebileceğini açıkladı. Belediye çalışanları, ‘güzel günler vaadi’ ile görevi devralan belediye yönetiminin bir yıldır kendilerini mağduriyet yaşattığını belirterek verilen sözlerin tutulmasını istediler.

Belediyenin içinde bulunduğu mali tabloyu ve bu tablonun doğurduğu sonuçları kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmak adına açıklama yaptığını belirten Efeler Belediyesi, belediyenin SGK’ya olan borcuna karşın son 4 ay içinde iller bankasının 130 milyon TL tutarında SGK prim borcu düşüldüğünü belirtti.

"SUÇU ÖNCEKİ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANI ATAY’A ATTILAR"

Personel maaşlarının ödenememesinin müsebbibinin önceki dönem Efeler Belediye başkanı Fatih Atay’ın ödemediği SGK borçlarından kaynaklandığı ileri sürülen açıklama, belediye çalışanlarını tatmin etmedi. Açıklamada ayrıca, belediyenin borçlarının iller bankası ödeneklerinden kesilmesinin de haksızlık olduğu da ileri sürülerek "Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyor, çalışanlarımızın alın terini ve emeğini korumak için var gücümüzle mücadele ediyoruz" denilerek belediye çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için iller bankasından kredi başvurusu yapıldığı belirtildi.