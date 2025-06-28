'Efeler' ev sahibi sever

Düzenleme: Kaynak: AA
'Efeler' ev sahibi sever

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ikinci galibiyetini ikinci etaba ev sahipliği yapan Bulganistan'ı 3-0 mağlup ederek aldı. Filenin Efeleri ilk tur maçlarında da ev sahibi Çin'i aynı skorla yenmeyi başarmıştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 VNL'nin 2. hafta 3. maçında ev sahibi Bulgaristan'ı set vermeden 3-0 mağlup etti.

YARIN RAKİP FRANSA

2025 VNL'de 5 mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, 7. karşılaşmasında 2. galibiyetini elde etti. Türkiye, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen 2. haftadaki dördüncü ve son maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

BULGARİSTAN 0 TÜRKİYE 3

Salon: Arena Burgaz

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Nicolas Casado (Arjantin)

Bulgaristan: Iliya Petkov, Simeon Nikolov, Asparuhov, Grozdanov, Antov, Aleksandar Nikolov (Bozhilov, Zhelev, Atanasov, Dimitrov, Palev, Preslav Petkov, Tatarov)

Türkiye: Mert Matic, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar)

Setler: 20-25, 20-25, 21-25

Süre: 83 dakika

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