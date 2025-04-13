Efeler Ligi derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye set vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci müsabakası, 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
GALATASARAY 3 FENERBAHÇE 0
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Uğur Ateş
Galatasaray: Ahmet Tümer, Jean Patry, Ivan Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Victor Cardoso, Caner Ergül, Oğuzhan Karasu
Başantrenör: Umut Çakır
Fenerbahçe: Fabian Drzyzga, Earvin Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jeffrey Jendryk, Baturalp Burak Güngör, Osman Çağatay Durmaz, Mert Cuci, Denis Oleg Karyagin, Yasin Aydın, Caner Dengin
Başantrenör: Slobodan Kovac
Setler: 25-23, 25-14, 25-23
Süre: 96 dakika (33, 27, 36)