Efeler Ligi derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye set vermedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Efeler Ligi derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye set vermedi

SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci müsabakası, 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY 3 FENERBAHÇE 0

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Uğur Ateş

Galatasaray: Ahmet Tümer, Jean Patry, Ivan Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Victor Cardoso, Caner Ergül, Oğuzhan Karasu

Başantrenör: Umut Çakır

Fenerbahçe: Fabian Drzyzga, Earvin Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jeffrey Jendryk, Baturalp Burak Güngör, Osman Çağatay Durmaz, Mert Cuci, Denis Oleg Karyagin, Yasin Aydın, Caner Dengin

Başantrenör: Slobodan Kovac

Setler: 25-23, 25-14, 25-23

Süre: 96 dakika (33, 27, 36)

Son Haberler
Aç kalan tilkiyi ekmekle besledi
Aç kalan tilkiyi ekmekle besledi
Trump çıldırdı! ABD rotayı değiştirdi sırada o sektör var
Trump çıldırdı! ABD rotayı değiştirdi sırada o sektör var
Karla kaplanan yaylada yılkı atları görüntülendi
Karla kaplanan yaylada yılkı atları görüntülendi
Bursa Kitap Fuarı’nda İznik’in tarihi konuşuldu
Bursa Kitap Fuarı’nda İznik’in tarihi konuşuldu
Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 91'inci yılı coşkuyla kutlandı
Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 91'inci yılı coşkuyla kutlandı