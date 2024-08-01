Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi yapıldı

Kaynak: İHA
Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi yapıldı

Efeler Ligi’nde 2024-2025 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Ankara Merkez Ofisi’nde yapıldı.

Efeler Ligi'nde fikstür çekildi

Türkiye Voleybol Federasyonu resmi Youtube kanalından yayınlanan kura çekimini, TVF Genel Sekteri Av. Nihal İşçi, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve TVF lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper gerçekleştirdi.

TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper, yeni sezon ve lig statüsü hakkında bilgilendirmede bulundu.

Efeler Ligi 1. hafta programı şu şekilde:

Altekma - Arkas Spor

Galatasaray - Alanya Bld.

Bursa BBSK - Fenerbahçe

Spor Toto - Türşad

Cizre Bld. - Halkbank

Ziraat Bankkart - Akkuş Bld.

Develi Bld. - İstanbul Gençlik Spor

Efeler Ligi’nde 1. devre karşılaşmaları 06 Ekim-15 Aralık 2024 tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları 4 Ocak-15 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak.

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