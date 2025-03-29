Efeler’de Bisiklet Festivali için geri sayım

Efeler Belediyesi ile Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi iş birliğinde düzenlenecek Efeler Bisiklet Festivali için geri sayım başladı.

1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, bisiklet tutkunlarını Efeler'in ve Aydın'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturacak. Festival kapsamında Tralleis, Acharaka, Nysa ve Magnesia antik kentleri ile Adnan Menderes Müzesi ve Çakırbeyli Köylü Pazarı gibi önemli duraklar ziyaret edilecek. Katılımcılar, festival süresince Pınarbaşı Mesire Alanı'nda kamp yaparak doğayla iç içe bir deneyim yaşarken, bisiklet turlarıyla Efeler'in kültürel mirasını keşfetme fırsatı bulacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, festivalin bölge tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu tür organizasyonlar, hem şehrimizin kültürel değerlerini öne çıkarıyor hem de bisiklet sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Pınarbaşı Mesire Alanı'nın böylesine büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapması, bölgenin turizm potansiyelini artıracaktır" dedi.

Efeler Bisiklet Festivali'ne katılmak isteyenler için ön kayıt süreci 28 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yoğun ilgi görmesi beklenen festivale katılım için ön kayıt yaptırmak büyük önem taşıyor.