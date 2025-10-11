Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Müzik ve Sanat Akademisi, Bilim Akademisi ve Spor Akademisi kapsamında yeni döneme yönelik önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan başkanlığında çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıya, Müzik ve Sanat Akademileri Koordinatörü Aytaç Onur Demirtaş, Bilim Akademisi Koordinatörü Birön Uçan, Spor Akademisi Koordinatörü Ayhan Avşar ve akademilerde görev alan eğitmenler katıldı. Toplantıda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında açılacak kursların genel işleyişine dair planlamalar ele alındı.

Müdür Özcan, sürece gönüllü olarak katkı sağlayan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, akademilerin artık "Efeler’in Markası" haline geldiğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uygun şekilde şekillenen akademilerin amacının, öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemek, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve üretken bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Özcan, bu yapıları birer "öğrenme topluluğu" olarak tanımladı. Toplantıda ayrıca kurs süreçlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında öğrenci devam takibi, güvenliği, veli iletişimi ve mekanların temizliği gibi konular da vurgulandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, akademi kültürünün eğitmenlerin tutumlarıyla şekillendiğini belirterek, "Eğitmenlerimiz bu süreçte öğrencilerimiz için birer rol modeldir" dedi. Özcan, konuşmasını yeni dönemin tüm eğitim camiası için başarı getirmesi temennisiyle bitirdi.