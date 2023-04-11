11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Efes Antik Kenti yeniden denizle buluşacak

Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak Efes Antik Kanal Projesi'nde ilk etabın yüzde 99'u bitti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 09:54
Takip Et

Efes Antik Kenti'ni yeniden denizle buluşturacak projenin ilk etabı tamamlanıyor

Efes Antik Kenti yeniden denizle buluşacak
+
Aa
-

Editör: Özge Ceylan Çimen

Efes Antik Kenti ve limanı, Küçük Menderes ve Marnas çayının getirdiği alüvyonlar nedeniyle 2 bin 500 yıl içerisinde denizden 9 kilometre kadar uzaklaştı ve antik kent bugünkü halini aldı.

"UNESCO Dünya Mirası" listesindeki Efes'te, Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabı tamamlanıyor. Proje tamamlandığın 2 bin 500 yıl sonra antik kente özel teknelerle yeniden yolculuk yapma imkanı olacak.

100 METRE GENİŞLİĞİNDE YAT LİMANI İNŞAA EDİLECEK

DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, projenin ilk bölümünde çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, mayıs başında ilk etabı bitireceklerini vurguladı.

Efes Antik Kenti'ni, 2500 yıl sonra yeniden denizle buluşturmayı hedefleyen projenin ilk etabı yüzde 99 tamamlandığını söyleyen Ceylan, İzmir-Kuşadası yolu arasına kanal girişi ile 250 metre uzunluğunda 100 metre genişliğinde bir yat limanı inşa ettiklerini söyledi.

EFES'E 2500 YIL SONRA TEKNELERLE YOLCULUK YAPILACAK

Efes Antik Kenti'ni yeniden denizle buluşturacak Antik Kanal Projesi, 2 etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabında DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 600 metre uzunluğunda giriş kanalı ve yat limanı inşa edecek.

İkinci etapta ise Pamucak sahilinden Efes Limanı'na kadarki alan temizlenecek, kanal boyunca tarihi dokuya uygun kesme taşlar döşenip çevre düzenlemesi yapılması bekleniyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
2
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
3
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları titreyerek açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
4
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları titreyerek açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları titreyerek açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
5
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Asgari ücretli bu bilgiyi öğrendiğinde sandığa koşa koşa gidecek. İşte acı gerçek
6
﻿Asgari ücretli bu bilgiyi öğrendiğinde sandığa koşa koşa gidecek. İşte acı gerçek
﻿Asgari ücretli bu bilgiyi öğrendiğinde sandığa koşa koşa gidecek. İşte acı gerçek
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
7
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Eğirotu bitkisi mide ve bağırsak gazlarına iyi geliyor
﻿Eğirotu bitkisi mide ve bağırsak gazlarına iyi geliyor
﻿Eğirotu bitkisi mide ve bağırsak gazlarına iyi geliyor
﻿Eğirotu bitkisi mide ülserine iyi geliyor
﻿Eğirotu bitkisi mide ülserine iyi geliyor
﻿Eğirotu bitkisi mide ülserine iyi geliyor
﻿Eğirotu bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Eğirotu bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Eğirotu bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Manisa ve İzmir'de suç örgütüne operasyon: 38 gözaltı
﻿Manisa ve İzmir'de suç örgütüne operasyon: 38 gözaltı
﻿Manisa ve İzmir'de suç örgütüne operasyon: 38 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.