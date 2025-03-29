Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel: Zor bir süreçten geçiyoruz, birlikte aşacağız

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye emekçileri ile bayram öncesinde bir araya geldi. Efes Selçuk Belediyesi’nin mali durumuna bağlı mevcut ekonomik zorluklarla ilgili açıklama yapan Başkan Sengel, ülke ekonomisinin yanı sıra belediye ekonomisinin de zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek; “Ekonomik olarak her geçen gün daha da zorlanıyoruz. Belediyemizin gelir kaynaklarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle maaşları bile ikiye bölerek ödemek durumunda kaldık. Ancak hiçbir çalışanımızı mağdur etmemek için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz” dedi.

Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeliyle bir araya gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2019 yılından Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi’nden alınmasına kadar geçen sürede belediye emekçilerinin maaş ve ikramiye gibi haklarının eksiksiz bir şekilde ödendiğini belirtti.

"FARKLI GELİR KAYNAKLARI ARIYORUZ"

Meryem Ana Evi Otoparkı’nın işletme süresinin uzatılmamasının belediye gelirlerinde önemli bir kayba neden olması nedeniyle belediye emekçilerinin maaşlarının ödenmesinde aksaklık çıktığını belirten Başkan Sengel; farklı gelir kaynakları yaratmak için çabaladıklarını söyledi.

Belediye emekçilerine kurumsal tasarruf ricasında bulunan Başkan Sengel; “Eğer herkes Efes Selçuk Belediyesi’nde maaşlı çalışıyormuş gibi değil de kendisi mekanının sahibiymiş gibi bakarsa problemimiz biraz daha azalacak. Ne kadar az israf edersek, ne kadar dikkatli olursak bu zor zamanları o kadar kolay aşarız” dedi.

"HEPİMİZ AYNI ŞEKİLDE MAAŞ ALIYORUZ"

Belediye emekçilerinin kurumu her zamankinden daha fazla sahiplenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Sengel, “Mekân bizim, belediye bizim, sadece Filiz’in değil; hepimizin, bütün Efes Selçuk'un. Hiç kimseyi hiç kimseden ayırmadığımı ifade ederek söyleyeyim hepimiz aynı şekilde maaş alıyoruz. Bende dâhil, idari kadroda dâhil, memurlar da dâhil, işçilerde dâhil. Son işçi parasını almadığı sürece ben de idari kadro da almıyoruz” dedi.

Toplu iş sözleşmesine ilişkin sendikanın Yüksek Hakem Kurulu’na başvurduğunu da duyuran Sengel, sürecin yakından takip edildiğini belirtti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Çalışanlarımız ne istiyorsa ben de onu istiyorum. Hakem kurulunun vereceği karara göre hareket edeceğiz” dedi.

"BİZİM EKONOMİK KAYYUMUMUZ DA VAR"

Pandemi döneminde hiçbir belediye emekçisinden vazgeçmediklerini belirten Başkan Sengel, “Pandemi zamanı ne kısmı çalışma ödeneğinden yararlandık ne de bir çalışanımızı başka bir çalışanımızla ayrı tuttuk. Az kişiyle de çalıştık pandemi de ve çok iş yaptık. Sonuç itibariyle her ne yaşarsak yaşayalım hep beraber, aynı anda yaşıyoruz. Bu bir süreç. Bir tek bizim başımızda olan bir süreç de değil. Ekonomide zaten almış başını gitmiş, felaket bir halde devam ederken bizim ekstradan bir ekonomik kayyumumuz var. Bunların da hepsini bir şekilde halledeceğiz” dedi.

Belediye emekçilerinin ve ailelerinin bayramını kutlayan Başkan Sengel, “Ekonomik olarak zor zamanlar geçiriyoruz ama bunu birlikte aşacağız. Ailelerinizle birlikte huzur içerisinde, sağlıklı, güzel bir bayram geçirmenizi ve her şeyden önce ağzımızın tadının yerinde olmasını temenni ederim. Hepinize sevdiklerinizle mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum” dedi.