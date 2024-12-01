Efes Selçuk Belediyesi hizmette sınır tanımıyor

Meryem Ana Evi nöbeti devam ettiği Efes Selçuk’ta sosyal destek projeleri de devam ediyor. İlçede, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü 2 Aralık Pazartesi günü, Engelsiz Kafe ise 3 Aralık Salı günü hizmet vermeye başlayacak.

Efes’in kutsal mekânı: Meryem Ana Evi

Roma Pastanesi karşısında açılacak olan Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ile öğrencilere öğle yemeği hizmeti verilecek. Ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle zorluk çeken öğrenciler öğle yemeklerini küçük bir ücret karşılığında Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünden alabilecekler. Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü 2 Aralık Pazartesi gününden itibaren öğle yemeği saatinden hafta içi her gün öğrencilerin hizmetinde olacak.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Engelsiz Kafe hizmete girecek. Eşitlik Birimi Kadın Dayanışma ve Engelsiz Yaşam Merkezi Aslanlı Havuz yanında hizmete girecek olan Engelsiz Kafe’de engelsiz bireyler çalışacak. Hizmete başlayacak olan bu kafe engelli istihdamına katkı sunacak.