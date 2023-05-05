Efes Selçuk Belediyesi'nden deprem bölgesinde üretimi filizlendiren dayanışma

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da çadırlarda yaşamlarını sürdüren küçük üretici köylüler, bir yandan da geçimlik üretimlerine devam etmenin yollarını arıyor.

Tüm yıl boyunca ihtiyaç duydukları ürünleri şimdiye kadar kendi bahçelerinde yetiştiren köylüler, depremin tarımsal üretimi de vurmasıyla tohum ve fideye erişimde zorluk yaşıyor.

Bu zorluğu aşabilmek üzere harekete geçen Efes Selçuk Belediyesi, deprem bölgesinin fide ihtiyaç haritasını çıkardı. Bölgede üretilen sebze çeşitleriyle uyumlu atalık tohumlardan yetiştirdiği 250 bin fideyi, Hatay'ın 28 köyündeki 1200 küçük üreticiye ulaştırdı.

Fide dağıtımı için Hatay’da bulunan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, köylerdeki üretici kadınlarla buluştu. Hayata geçirdikleri dayanışma çalışmasıyla ilgili konuşan Başkan Ceritoğlu Sengel, şunları söyledi:

"Evet şimdi Hatay’dayız ve biraz önce de söylendiği gibi aslında burada çok güçlü kadınlar var bir arada ve müthiş bir dayanışma örneği göstermişler. Hem acılarını hafifletiyorlar hem de üretimi tekrardan canlandırmak için bir mücadele ediyorlar. Ve bunu depremden çok kısa süre sonra hayata geçirmişler. Biz de Karaot derneği ile birlikte ve Efes Selçuk Belediyesi olarak Efes tarlalarımızda yetiştirmiş olduğumuz yerel tohumları fideler haline getirmiştik. Ve şimdi de onları üreticilerle buluşturuyoruz. Bu üretime bir nebze bir katkımız olsun istiyoruz. O noktada Karaot derneğinin birebir gelip de burada bu güçlü kadınları bulmuş olması üretimi tekrardan canlandıracak şekilde bir organizasyon içerisinde yer alması, birebir üretimin de desteklenmesi anlamında bir çaba sarf ediyoruz. Aslında yerel tohumlar şimdi deprem bölgesinde kadınların ellerinde tekrardan filizlenecek ve üretim kaldığı yerden güçlü kadınlarla birlikte devam edecek.”

Deprem bölgesine yönelik gerçekleştirilen dayanışma faaliyetleri ile ilgili konuşan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili adayı Yüksel Taşkın ise kalıcı ve süreklileşen dayanışma faaliyetlerinin önemimine dikkat çekti. Taşkın, şöyle konuştu:

"Dayanışma çok önemli. İlk elde yardım etmek çok önemli ama kalıcı sürekli olan ve insanları rencide etmeyen yardım tam da bu tarz destek bence dayanışma amaçlı. Burada üreticileri sürece katmak, onlara bir motivasyon sağlamak sonra oradaki üreticilerin yanında olduğunu göstermek ve ata tohum üzerinden üretilen fidelerin olması çok güzel bir fikir. Ben çünkü bölgede çok bulundum deprem sürecinde. Artık insanlar 'Biz muhtaç olmak değil üretmek istiyoruz. Hayvanımızla, tarımımızla var olmak istiyoruz' diyorlardı. Ben de bazı yerlerde aracılık yapmıştım işte tarımla ilgili ne yapılabilir diye. Geleceğe yatırım yapmak istiyorsak ve kalıcı proje yapmak istiyorsak çok doğru bir yatırım. Efes Selçuk Belediyesi’ni de kutluyorum.”