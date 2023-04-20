Efes Selçuklu çocuklar antik kenti gezdi

ANKA'da yer alan haberde, sabahın erken saatlerinde Efes Selçuk Belediyesi Hizmet Binası önünde toplanan 7 ile 14 yaş arasındaki 250 çocuk, Efes Antik Kenti içerisinde yer alan antik tiyatro, Liman Caddesi, Hadrian Tapınağı, Celsus Kütüphanesi gibi noktaları rehber eşliğinde gezdi.



Gezide çocuklara Selçuk Efes Kent Belleği yayınlarından çıkan, Ayşe Zülkadiroğlu tarafından yazılan; Güven Bilge’nin çizgileriyle hayat bulan ‘Efes Macerası’ kitabı hediye edildi. Çocuklar, Celsus Kütüphanesi önünde ‘Dünya Çocukları Dost Olsun, Barış Getirsin’ yazan bir pankart açtı. Efes Selçuk Belediyesi tarafından kentin çocuklarına Efes Antik Kenti’ni tanıtmak amacıyla düzenlenen gezi, çocukların Efes Antik Tiyatro’da söylediği İzmir Marşı ile son buldu.