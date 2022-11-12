﻿Efes Selçuk'ta Herakleitos Felsefe Günleri başlıyor

Türkiye Felsefe Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının Efes Selçuk Belediyesi ile iş birliği sonucu ikincisi düzenlenecek Herakleitos Felsefe Günleri’ne çağın en önemli kadın filozoflarından Prof. Dr. İoanna Kuçuradi de katılacak.

Efes Selçuk Belediyesi, Herakleitos’un 2500 yıl önce yaktığı bilgi ve bilim ateşinin izinde Efesli Herakleitos Felsefe Günleri’nin ikincisini düzenliyor. Herakleitos Felsefe Günleri, 17 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin açılış konuşmaları ile başlayacak.

“Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz” sözü ile değişimin kaçınılmaz olduğunu ve değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu düşüncesi ile çağının ötesinde birçok düşünürü etkileyen Herakleitos adına Efes Selçuk’ta düzenlenecek Felsefe Günleri’nin ilk oturumunda “Herakleitos’un Süreç Felsefesi”, “Miletoslu Filozoflardan Efesoslu Herakleitos’a” ve “Herakleitos’un Nehrinde Boğulmak” konu başlıkları konuşulacak. Aynı gün içinde düzenlenecek ikinci oturumda “Tanrılar ve Efes ‘teki Tapınakları” , “Felsefî Bilginin Kişinin Yaşamına Sağlayabildikleri” konu başlıkları altında konuşulacak. 18 Kasım Cuma günü gerçekleşecek ikinci oturumda ise “Çocuklar İçin Felsefe Semineri” düzenlenecek.

Herakleitos Felsefe Günleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, Efes Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarından edinilebilecek.

“Geçmişi hisset geleceği keşfet” sloganıyla 17- 18- 19 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Herakleitos Felsefe Günleri II kapsamında düzenlenen tüm seminerler ücretsiz olup tüm ilgililerinin katılımına açık olacak.