Efes Selçuk’ta hıdırellez ateşi yakıldı

Efes Selçuk, Hıdırellezi, İsabey Mahallesi'nde düzenlenen şenlikle kutladı.

Efes Selçuk’ta hıdırellez ateşi yakıldı

ANKA'da yer alan haberde, Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği’nde Roman Dans Grubu’nun gösterisi beğeniyle izlendi.

Ülke olarak yaşanan zor günler karşısında herkesin birlik ve dayanışma içinde olmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları söyledi:

“Geçen seneden bu zamana kadar hepiniz farkındasınız zaten ülke olarak çok acılar yaşadık, katlanılmaz acılar yaşadık. Birçok kayıp yaşadık, ekonomik birçok sıkıntı yaşadık. Halen daha kalbimiz tam olarak tamir olmadı aslında. Halen daha hepimiz o acıları hissediyoruz. Ancak baharın müjdesi ile birlikte biraz moral bulmaya ihtiyacımız var. Biraz bir arada ihtiyacımız var. Bir arada durup insan insanın zehrini alır derler ya, o zehri akıtmaya ihtiyacımız var. Geleceğe dair umutları büyütmeye ihtiyacımız var. Gerçekten ve gerçekten berekete, bolluğa, sağlığa ve güzel bir geleceğe ihtiyacımız var. Umut ediyorum ki ve gönül rahatlığıyla söylüyorum ki 14 Mayıs’tan sonra gerçek baharlar hepimizin olur. Ve o günden sonra bolluk bereket, sağlık ve her şeyden önce memleketimize huzur gelir, barış gelir. Mutlu baharlarımız olsun.”

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Başkan Ceritoğlu Sengel’in konuşmasının ardından Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği’ne katılan Efes Selçuklular Tepecik Senfoni Orkestrası’nın söylediği şarkılarla eğlendi.

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