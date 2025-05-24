Efes’e galibiyet yetmedi: Beşiktaş Galatasaray ile eşleşti

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin erteleme maçında konuk ettiği Beşiktaş’ı 90-87 mağlup etti.

Maça etkili başlayan Beşiktaş Fibabanka ilk periyodu 27-20 önde kapattı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş devreyi 51-39 önde tamamladı. İkinci yarıda skor avantajıyla mücadele eden Beşiktaş, Anadolu Efes’in 3. Periyotta 27 sayı bulmasına rağmen son periyoda 73-66 önde tamamladı. Son 10 dakikalık bölümde maça ağırlığını koyan Anadolu Efes, rakibine sadece 14 sayı fırsatı verirken 24 sayı buldu ve maçı 90-87 kazanmasını bildi.

Bu sonuçla iki takım da ligi 53 puanda bitirmesine rağmen ikili averajda 14 sayı üstün olan Beşiktaş ligi 2. sırada, Anadolu Efes 3. sırada bitirdi.

RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Bu sonuçla Beşiktaş, Play-Off’ta Play-In 2. Turunda, Büyükçekmece’yi mağlup ederek ligi 7. Sırada tamamlayan Galatasaray’ın rakibi olurken Anadolu Efes’in rakibi ligi 6. sırada tamamlayan Mersinspor oldu.