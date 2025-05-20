Efes’in yardımcı koçu Hırvatistan'ın başına geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Anadolu Efes’te Luca Banchi’nin yardımcılığını yapan Tomislav Mijatovic, Hırvatistan Milli Takımı’nda başantrenörlük görevine getirildi.
Mijatovic, Efes’teki görevinden ayrılmazken iki görevi birlikte sürdürecek.
Anadolu Efes’ten yapılan açıklama şu şekilde:
“Hırvatistan Milli Takımı’nda başantrenörlük görevini üstlenecek olan antrenörümüz Tomislav Mijatovic’i tebrik eder, kulübümüzdeki görevi devam ederken çıkacağı yeni yolculuğunda başarılar dileriz.
Congratulations Tomislav!”