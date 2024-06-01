Efes’te binlerce yıllık tarihin üzerinde dans etti

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nde, tarihi kalıntıların üzerine çıkarak dans figürlerini andıran hareketler yapan genç kız, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde antik kente gelen genç kızın tarihi kalıntıların üzerine çıkıp poz vermesiyle gerçekleşti.

Bu davranış çevreden tepki çekti, bir vatandaşın "Buraya çıkıyorsunuz, yasak değil mi?" şeklindeki tepkisi de kayıtlara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla, güvenlik görevlilerinin bu duruma müdahale etmemesi geniş bir şekilde tartışıldı. Sosyal medyada, bu tür tarihi alanların korunmasının önemi vurgulanarak güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği yönünde çok sayıda yorum yapıldı.