EFG Elektrik’ten Satranca Büyük Destek! Diyarbakır'da bir ilk...

EFG Elektrik’in sponsorluğunda ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun iş birliğiyle Diyarbakır’da düzenlenen satranç turnuvası, hem bölge hem de Türkiye satranç camiası açısından önemli bir organizasyona dönüştü. 23 farklı ilden gelen ve her yaştan sporcunun katılım gösterdiği turnuva, toplamda 120 sporcuyu ağırladı. Bu anlamlı etkinlik, sadece Diyarbakır’da değil, bölge genelinde bu ölçekte düzenlenen ilk resmi satranç turnuvası olma özelliğini taşıyor.

Toplam 160 bin TL ödül havuzuna sahip olan turnuva, satrançseverlerin yoğun ilgisini gördü. Bu etkinlikle birlikte, satrancın sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye’nin dört bir yanında ilgi gören bir spor dalı haline gelmesi için önemli bir adım atılmış oldu.

EFG Elektrik’in katkılarıyla hayata geçirilen bu turnuva, aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olarak da dikkat çekti. Eğitim, kültür ve spor alanlarında katma değer yaratan projelere destek vermeyi misyon edinen EFG Elektrik, satrancın gelişimini destekleyerek hem gençlerin zihinsel gelişimine katkı sağlamayı hem de toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan EFG Elektrik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Arif Üçer organizasyona verdikleri destek için şöyle konuştu:“120 sporcunun mücadele ettiği bu önemli turnuvada, özellikle Diyarbakır ve çevre illerden birçok başarılı ismin yer alması bizleri son derece mutlu etti. Bizler EFG Elektrik olarak, bilgiye ve bilime değer veren, geleceğe ışık tutan projelerin her zaman yanında olduk. Satranç da bu vizyonun çok önemli bir parçası. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bu tür organizasyonların artmasının, gençlerimizin düşünsel becerilerini geliştirmesi açısından büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Satranç gibi stratejiye dayalı sporların yaygınlaşmasına katkı sağlamak bizler için çok önemli. Bu doğrultuda, satrancın gücüne inanıyor ve desteğimizi sürdürüyoruz.”