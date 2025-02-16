eFootbal'da Mourinho fırtınası esiyor

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Konami’nin popüler futbol oyunu eFootball 2025’e özel bir menajer paketiyle dahil oldu. “Special One” lakaplı Mourinho’nun sunduğu taktiksel avantajlarla oyuncular, takımlarını daha güçlü hale getirme şansı yakalıyor.

JOSE MOURİNHO 24-25 MENAJER PAKETİ’NİN İÇERİĞİ

eFootball 2025’te yer alan bu özel menajer paketi, defansif oyun anlayışına odaklananlar için büyük fırsatlar sunuyor. Paketin sunduğu başlıca özellikler şunlar:

Mourinho’nun paketi, oyuncuların top kapma yeteneklerini geliştiren Müdahale +1 güçlendirmesi sunuyor. Bu özellik, savunma güvenliğini artırarak agresif baskı yapan takımlara avantaj sağlıyor.

Deneyimli oyuncular için ekstra EXP

Takımında 30 yaş üstü oyunculara yer verenler, bu paketten ekstra fayda sağlıyor. Deneyimli oyuncular, maç deneyim puanlarını %200 oranında artırarak hızla gelişim gösteriyor.

Eğitim Programları

Pakette, oyuncuların seviyelerini hızla yükseltmelerine olanak tanıyan 10 eğitim programı bulunuyor. Her biri 4 EXP sağlayan bu programlar, takım derinliğini artırıyor.

FARKLI OYUN STİLLERİNE UYUM SAĞLAYAN TAKIM YAPISI

Mourinho’nun taktik anlayışı, çeşitli oyun tarzlarını destekliyor:

Top Çevirme: 49

Hızlı Kontra Atak: 45

Uzun Topla Kontra Atak: 88

Açıkta: 88

Uzun Top: 66

Bu geniş oyun yapısı sayesinde, 61 yaşındaki deneyimli teknik adam farklı taktik planlarına uyum sağlayabiliyor.

PAKETİN SÜRESİ VE FİYATLANDIRMASI

Jose Mourinho Menajer Paketi, 13 Şubat 2025 saat 07:30 itibarıyla satışa çıktı ve 8 Mayıs 2025 saat 07:29’a kadar erişilebilir olacak. Paketin fiyatı ise 500 eFootball Coin olarak belirlendi.

JOSE MOURİNHO PAKETİ ALINMALI MI?

Savunmaya dayalı, iyi organize olmuş bir takım oluşturmayı hedefleyen oyuncular için bu paket büyük bir avantaj sunuyor. Müdahale +1 güçlendirmesi, savunma yeteneklerini artırırken, Deneyimli Oyuncu Uyumu sayesinde tecrübeli futbolcular daha hızlı gelişiyor.

Genç oyunculara odaklananlar için bu paket daha az cazip olabilir. Ancak, geniş taktik seçenekleri ve eğitim programları sayesinde Mourinho, çoğu oyuncunun kadrosuna değerli bir katkı sağlayacaktır.