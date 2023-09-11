Efsa adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Efsa isminin anlamını araştırıyor. Peki, Efsa ne demek? Efsa isminin anlamı nedir?
EFSA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Efsa ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Cennet ırmaklarından birinin adı.
- Sihirbaz, efsuncu.
- Şeffaf, berrak, temiz.
EFSA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Efsa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Efsa adını koymak caizdir.