Efsane 24 yıl sonra geri dönüyor: Ve tarih belli oldu! Özellikleriyle dikkat çekiyor

Japon otomotiv devi, 2001 yılında üretimine son verilen efsanevi spor coupe Prelude modelini, modern hibrit teknolojisiyle yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor. “Sürüş keyfi” felsefesini elektrikli çağda sürdürmeyi hedefleyen yeni nesil coupe, “Unlimited Glide” (Sonsuz Süzülüş) tasarım anlayışıyla geliştirildi. Gökyüzünde süzülen planörlerden ilham alan araç, zarif hatları ve pratik özellikleriyle hem performans hem de günlük kullanım için iddialı bir seçenek sunuyor. Modelin resmi tanıtımı Eylül 2025’te yapılacak.

ZARİF TASARIM, MODERN TEKNOLOJİ

Yeni coupe, alçak burun yapısı, kesintisiz LED far çizgileri, siyah krom kaplı ön ızgara ve gizli kapı kollarıyla dikkat çekiyor. Aerodinamik formu, planörlerin akıcı hareketlerini anımsatıyor. İç mekânda ise sürücü ve yolcu için “havada süzülme” hissi yaratılıyor. D şeklindeki direksiyon, modele özel dijital göstergeler, yumuşak dokulu beyaz yüzeyler ve yolcu tarafındaki işlenmiş logo, sportiflik ile konforu birleştiriyor. Sürücü koltuğu dinamik sürüş için destek sunarken, yolcu koltuğu uzun yolculuklarda rahatlık sağlıyor.

GÜNLÜK KULLANIM İÇİN PRATİK ÇÖZÜMLER

Spor coupe olmasına rağmen günlük kullanımda pratiklik sunan araç, liftback tipi bagaj kapağı, katlanabilir arka koltuklar, zemin altı saklama alanı ve fonksiyonel bagaj kancalarıyla çok yönlü bir deneyim vadediyor. Hibrit altyapısı, performansı çevre dostu bir yaklaşımla harmanlayarak hem keyifli hem de verimli bir sürüş sunuyor.

KÜRESEL LANSMAN VE TÜRKİYE BEKLENTİSİ

Model, Eylül 2025’te Japonya’da satışa sunulacak ve aynı dönemde Avrupa ile Kuzey Amerika pazarlarında yerini alacak. Türkiye’ye de gelmesi beklenen aracın fiyatları, lansmana yakın açıklanacak. Markanın hibrit teknolojisindeki deneyimi ve coupe segmentindeki mirası, yeni modelin küresel çapta ilgi görmesini sağlayacak gibi görünüyor.

TÜRKİYE’DE COUPE ARAÇ KULLANIM ORANI

Türkiye’de coupe tipi araçların kullanım oranı, 2024 verilerine göre toplam binek otomobil pazarının yaklaşık %2,5’ini oluşturuyor. Bu oran, SUV ve sedan modellerin hakimiyetine rağmen, özellikle genç sürücüler ve performans tutkunları arasında coupe modellere olan ilgiyi yansıtıyor. Hibrit ve elektrikli coupe modellerin pazara girişiyle bu oranın önümüzdeki yıllarda %3,5’e ulaşabileceği öngörülüyor.