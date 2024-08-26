Efsane Albay İstiklal Hareketi Derneğini kurdu

Beyaz Enerji Operasyonu ile tanınan emekli Albay Aziz Ergen, 19 kurucu üye birlikte İstiklal Derneği’ni kurdu. Büyük Taarruz’un başlangıcı olan 26 Ağustos’ta kurulan derneğin kuruluş bildirgesinde Atatürk’ün milliyetçilik anlayışına, antiemperyalist duruşa ve Kuva-yi Milliye ruhuna bağlılık vurgulandı.

Derneğin kuruş bildirgesi şöyle:

"Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ulu önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda, anti-emperyalist çizgide, Kuvva-yi Milliye ruhuyla hareket ederek;

Atatürk'ün önderi olduğu Türk İnkılâbını ve bu inkılâbın temelini oluşturan, Atatürk ilkelerini her alanda savunmak ve geleceğe nesillere taşımak,

Millî dayanışma ile adalet anlayışı içinde, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, toplumsal barış ve uyumu sağlamak,

Atatürk ilke ve inkılâpları ile Atatürkçü düşünce sistemini toplumun tüm kesimlerine anlatmak,

Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk Halkını hak ettiği yere, daha geniş söylemiyle ekonomik, eğitim ve kültürel tam bağımsızlığına taşımak,

Laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağını anlatmak,

Ülkemizin çağdaş yapısını korumak ve geliştirmek için, her alanda demokratik, laik, sosyal, hukuksal ve bilimsel düşünceyi teşvik etmek geleceğe taşınmasına katkı sağlamak,

Bünyesinde küresel, bölgesel ve Türkiye’yi ilgilendiren siyasi, sosyal, askeri, ekonomik ve ihtiyaç duyulan diğer alanlardaki gelişmeleri incelemeyi, yapacağı analizler, değerlendirmeler yapmak,

Hazırlayacağı makaleler/raporlarla, gerçekleştireceği konferans/seminer/panel vb. etkinliklerle ve düşünce paylaşım toplantılarıyla kamu ve özel kurum/kuruluşlara katkı sağlamak,

Güvenlik ve savunma sektöründe yer alan tüm kurum/kuruluşlara savunma politika, strateji ve sistemleri konusunda önemli başvuru kaynağı oluşturmak amacıyla,

"İstiklal Hareketi Derneği" 26 Ağustos 2024 tarihinde 19 üye ile Ankara’da 19 Mayıs 1919 ruhu ile 19 kurucu üye ile kurulmuştur.

Derneğimizi ayrıca hiçbir siyasi gruba, partiye, cemiyete, kişiye, gruba, zümreye veya sınıfa tabi olmayan; ancak, 'vatanseverlik' kavramında anlamını bulan, ülkesi ve milletine bağlılığı temeline dayalı sivil bir toplum derneği olarak da ifade etmek mümkündür.

Derneğimiz bilindiği üzere başlangıçta 6 Ağustos 2020’de “Türk İstiklal Platformu” faaliyete geçmiş, 11 Mayıs 2021’de “Türk İstiklal Hareketi” adıyla yoluna devam etme kararı almıştır. Hedeflenen katılımcı sayısına ulaşınca da dernek olma durumu ortaya çıkmış ve “Türk” adını kullanmak bakanlık izni gerektirdiği için “İstiklal Hareketi Derneği” olarak 26 Ağustos 2024 tarihinde çok kıymetli 19 kişiden oluşan kurucular kurulu üyeleri ile birlikte kurulmuştur.

Derneğimiz anayasal düzlemde, siyaset üstü ve partiler dışı ‘Bağımsız, Sivil İnisiyatif' statüsünde bir harekettir.

Bu çerçevede, Devletimizin, Cumhuriyetimizin ve Ulusumuzun içinde bulunduğu koşulları göz önünde bulundurarak kurulan derneğimiz,

Üniter-Ulus Devlet ön koşuluyla, Misakı Milli Sınırlar dahilinde, 'Devleti ve Milleti ile Bölünmez' bütünlüğü ilkesi bilinciyle donanmış,

Dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gözetmeksizin,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aidiyetini esas alan, herkesi ve her bireyi koşulsuz ‘Türk Milleti' ilkesi esasına dayalı,

Vatanı ve bayrağı her şeyden üstün tutarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda giden,

Türklüğü tartışmasız en yüce değer olarak kabul eden ve “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözünü gururla söyleyebilen,

Ekonomik özgürlük başta olmak üzere her alanda tam bağımsızlık yanlısı,

Atatürk ve Arkadaşlarının emperyalizme baş kaldırısını benimsemiş, Kuva-i Milliye ruhunu sahip,

Ulus Devletimizi ve Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerini, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu savunan,

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin yapı taşı olan başta laiklik olmak üzere Altı Ok’un kapsamındaki ilkelere özünden bağlı,

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı,

Düşünce ve eyleminde tamamen Türk Milliyetçisi olan ama asla ırkçılık yapmayan,

Uluslararası emperyal ittifaklara katılan değil, Atatürk’ün kurduğu Balkan Paktı, Sadabat Paktı gibi milli hedefler doğrultusunda ittifaklar kurarak, dış dünya ile iş birliği yapılmasının uygun olacağını düşünerek, “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözünü yaşatmaya çalışan,

Ezilen ve sömürülen mazlum milletlerin daima yanında olan,

Ülkemizin geleceğini oluşturacak Türk gençliğine hak ettiği yeri ve değeri vererek, gençliğin Milli Kültür ve Milli ilkeler ile yoğrulması için çalışan,

Yurtiçinde ve yurtdışında evrensel insan hak ve özgürlüklerini tanıyan ve insan onuruna saygılı,

Türk Ulusunun bütün bireylerinin hak ettiği çağdaş refah seviyesinde, eğitimli ve huzurlu yaşaması gerektiğine inanan,

Yeraltı ve yer üstü bütün kaynaklarımızın Devletimizin kalkınması ve gelişmesi için kullanılmasını ve bu gelişmişliğin Türk Ulusuna yansıtılmasını savunan,

NATO ve dış ülkelerle yapılan tüm ittifaklarda, Türkiye tarafından belirlenen Milli Hedeflere ve ulusal çıkarlara aykırı tutum ve davranışları şiddetle reddeden,

Milli çıkarlarımıza aykırı olarak özelleştirme kapsamında küresel ve yandaş çevrelere verilen stratejik kuruluşlarımızı ve ekonomik varlıklarımızı kamu güvenliği gözetilerek devletleştirmeyi savunan,

Kurtuluş Savaşımızda Mustafa Kemal Atatürk ve Arkadaşlarının emperyalizme karşı verdikleri mücadelenin savunucusu, Rıfat Börekçi gibi aydın din adamlarını seven, destekleyen,

Misak-i Milli ile belirlenmiş siyasi sınırlarımızın ve Türk Ulusunun demografik yapısının korunması için mücadele eden,

Mevcut siyasi ortamda aradığı ilkeleri bulamayarak siyasi gömleğini çıkaran,

Türk Milleti’nde-üyelerimizde karşılık bulmuş, saydığımız amaç ve ilkeler doğrultusunda var olan kişilerle birlikte buluşmuş ve faaliyet gösterecek olan, bir dernektir.

Atatürkçü düşünceye sahip tüm vatandaşlarımızın derneğe katılımını bekler, tek başınıza yapabileceğinizden daha fazlasını birlikte yapalım diyerek, Derneğimizin vatana millete hayırlı olmasını dileriz."