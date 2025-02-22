Efsane amigo Orhan Erpek son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Efsane amigo Orhan Erpek son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehirspor'un eski amigosu Orhan Erpek son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehirspor'un "Amigo Orhan" lakabıyla bilinen, 87 yaşında vefat eden eski amigosu Orhan Erpek'in cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi. Erpek için Odunpazarı ilçesindeki Mahmud Sami Ramazanoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Erpek'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından İnönü ilçesi Oklubalı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erkan Koca, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, futbol camiası, Erpek'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

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