Efsane artık Galatasaray'ın oyuncusu

Eczacıbaşı Dynavit, paylaşımında tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol'a resmen veda etti. Akyol yeni sezonda Galatasaray'da forma giyecek.

NAZ AYDEMİR AKYOL ECZACIBAŞI'NDAN AYRILDI

Eczacıbaşı tarafından yapılan paylaşımda Naz Aydemir Akyol'un ayrılığı için şu ifadelere yer verildi: "Turuncu formayla göstermiş olduğun tüm mücadele ve özveri için teşekkürler Naz. Seninle birlikte mücadele etmek bizim için bir gururdu..."

GALATASARAY'DA FORMA GİYECEK

Naz Aydemir Akyol'un Eczacıbaşı Dynavit'e veda etmesinin ardından yeni takımı da merak ediliyor. 34 yaşındaki voleybolcu yeni sezonda Galatasaray Daikin'de yer alacak. Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara geçtiğimiz haftalarda Arma Sports için yaptığı açıklamalarda Akyol'un Sarı-Kırmızılı ekip ile anlaştığını belirtti.İlk kez Galatasaray'da forma giyecek

Naz Aydemir Akyol, yeni sezondaki adresi Galatasaray'da ilk kez forma giyecek. Eczacıbaşı'ndan ayrılan Akyol daha öncesinde Türk Hava Yolları, Fenerbahçe ve VakıfBank'ta da yer aldı. Tecrübeli isim, bu takımlar ile birçok şampiyonluk kazanmayı başardı.