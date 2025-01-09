Efsane Bakan Saadettin Tantan sonunda patladı: Milliyetçi görünümüyle emperyalizme hizmet eden...

İçişleri eski Bakanı ve Yurt Partisi lideri Sadettin Tantan, vatanseverleri “milliyetçi görünümlü” siyasetçilere karşı uyardı. Türk kimlikli görünmelerine rağmen asıl amaçları Türklüğü zedelemek olanların siyasetten tasfiye edilmesi gerektiğini vurgulayan Tantan, “Bu gerçekleşmedikçe milli kimlikli siyasetin önü açılmaz. Türkiye’nin yeni bir siyasi anlayışa, Türk kimliğini merkeze almaya, tutarlı ve liyakat sahibi bir siyasi anlayışa ihtiyacı vardır.” dedi

Bu ihtiyacı gidermek için yola çıkan vatanseverleri de uyaran Tantan şöyle konuştu:

“Milliyetçi görünümüyle kitleleri peşinden sürükleyip sonunda emperyalizme hizmet etmekten öteye gitmeyenlerin, şahsi ikbal peşinde koşanların oyununa da düşmeyin. İyi niyetle, milli ruhla, azim ve kararlılıkla yola çıkarken hayal kırıklığına uğramamak adına temkinli olun ve Türk düşmanlarına yeni sevinçler yaşatmayın”

Yurt Partisi’nin bu yolda örgütlenme faaliyetlerini yürütmekte olduğunu ve seçimlere girmekte kararlı olduğunu belirten Tantan, “Türk milletinin menfaatlerini korumak, gerçekleri söylemek için hiçbir şeyden çekinmeyen bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!” diyerek milli birlik çağrısı yaptı.