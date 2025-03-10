Efsane Bakan, Suriye planını anlattı: Türkiye'nin bu gücü var

Suriye'deki çatışmalar ve ölümler gündeme otururken, Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, bölgedeki gelişmelere yönelik sosyal medyadaki X hesabından açıklamalarda bulundu.

Tantan, Suriye'deki çatışmaların, İsrail'in ekmeğine yağ süreceğini ima ederken, Türkiye'nin Suriye'deki çatışmayı bitirebilecek gücünün olduğunu aktardı. Aynı zamanda Türkiye'nin bu sorunu çözme konusundaki eylem planının nasıl olması gerektiğini de detaylarıyla anlattı.

İşte Sadettin Tantan'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

"Suriye’deki etnik ve mezhepsel çatışmanın bölgemizde İsrail’e alan açacağı aşikardır. Türkiye’nin Suriye’deki çatışmayı nüfuzunu kullanarak sona erdirme gücü vardır ve Türkiye bu gücü kullanmalıdır. Nusayrilerin 9’ncu yüzyılda bölgeye geldikleri ve kökenlerinin Türk olduğu bilinmektedir. Amanoslardan Golan Tepelerine kadar Selçukluların yerleştirdiği Türk aşiretleri zaman içinde Araplaşmış olsa da bu unsurlar Türkiye’ye bağlılıklarını yitirmemiştir. Suriye’deki gelişmeleri derin tarihsel bir perspektiften ele almalı ve irdelemeliyiz. Bölgenin kilit ve geçerli unsuru Türk kimliğidir. Türkiye çatışmalara doğrudan müdahale etmek yerine dost ve akraba unsurlarla, Türk aşiretleriyle diyalog ve işbirliği halinde müdahale ederek Suriye’deki iç çatışmayı sona erdirmeli ve mevcut Suriye yönetimine de bölgenin asıl sahibinin kim olduğu hatırlatmalıdır. Bu yurt, bu coğrafya tarihte Türk’tü, yarın da Türk kalacaktır. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!"