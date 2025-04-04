Efsane bakan ‘Türkiye bu duruma el koymalı’ diyerek açıkladı

Suriye’de Colani önderliğindeki muhalif güçler, Esad rejimini devirdi. Yaşanan olaylar sonrası Esad Rusya’ya sığınırken, İsrail, fırsattan istifade Suriye’nin belirli bölgelerine saldırılar gerçekleştiriyor. Türkiye’nin ise Esad rejiminin devrilmesi sonrası Orta Doğu’daki konumu daha önemli bir hale geldi.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Suriye’de yaşanan olaylar ve Türkiye’nin Orta Doğu’daki konumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE BU DURUMA EL KOYMALI"

Tantan, Suriye’deki Türk aşiretlerinin günümüzde İsrail istihbarat servisinin güdümüne terk edildiğini belirterek, “Türkiye bu duruma el koymalı. İsrail’in yayılmacı, kaotik politikalarına dur demelidir” ifadelerini kullandı.

Tantan, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Küresel oyun kurucular Suriye’de Colani üzerinden İsrail’in hareket alanını genişletmiştir. Aynı oyun kurucular Türkiye’de de AKP’nin iktidar olmasını desteklemiştir. Suriye’nin Türkiye’ye tahsis etmeyi planladığı T4 üssünün İsrail tarafından bombalanmasına Türkiye’nin kayıtsız kalması izah edilebilir bir durum değildir. İçeride muhaliflerini sertlikle sindiren iktidarın dışarıda izlediği yumuşak politikanın mantıklı bir izahı yoktur. İsrail yaptığı hamlelerle AKP’nin, AKP de izlediği politikalarla Netanyahu ve İsrail’in popularitesini artırmaktadır. 1000’li yıllardan bu yana Suriye’de bulunan Türk aşiretlerinin günümüzde İsrail istihbarat servisinin güdümüne terk edilmiş olması bölgenin geleceğini tehdit etmektedir. Türkiye bu duruma el koymalı, İsrail’in yayılmacı, kaotik politikalarına dur demelidir. Türkiye mevcut siyasi sıkışmışlığı aştığı takdirde ne İsrail ne İngiltere ne de ABD bölgede oyun kurabilir. Küresel çetelerin oyununa geçit vermeyeceğiz! Bu yurt bizim sahip çıkacağız!”