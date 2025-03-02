Efsane bakan, Türkiye’ye kurulmak istenen oyunu açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşme gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Trump tarafından adeta aşağılanarak Beyaz Saray’dan kovulmuştu.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda, Zelenski’nin Beyaz Saray’da maruz kaldığı muamele hakkında yorum yaparken, emperyalizmin Türkiye’yi içeriden bölmek istediğini açıkladı.

"ANADOLU TARİHTE TÜRK’TÜ YARIN DA TÜRK OLACAKTIR"

Türk Milleti’nin emperyalizmin asla boyun eğdiremeyeceği büyük bir millet olduğunu belirten Tantan, “Dönemsel siyasi zaafiyetler emperyalistlerin iştahını kabartsa da Anadolu tarihte Türk’tü yarın da Türk olacaktır. Türk Milleti emperyalist tuzaklara asla düşmeyecek, oyunları bozacaktır. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!” dedi.

"EMPERYALİZM TÜRKİYE'Yİ İÇERİDEN BÖLMEK İSTEMEKTEDİR"

Tantan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Zelenski’nin Beyaz Saray’da maruz kaldığı muamele emperyalizmin kullandığı siyasetçileri ne kadar kolay harcayabileceğinin son ve açık bir örneğidir. I. Dünya Savaşı’nda Yunanistan emperyalizm tarafından kışkırtılıp nasıl ortada bırakıldıysa bugün Ukrayna’nın başına gelen de aynı zihnin eseridir. Emperyalizm türlü oyunlar, maskeler, projelerle Türkiye’yi bölmek istemektedir. Bunu dışarıdan başaramadığı için içeriden yapma peşinde olsa da Türk Milleti emperyalizmin asla boyun eğdiremeyeceği büyük bir millettir. Dönemsel siyasi zaafiyetler emperyalistlerin iştahını kabartsa da Anadolu tarihte Türk’tü yarın da Türk olacaktır. Türk Milleti emperyalist tuzaklara asla düşmeyecek, oyunları bozacaktır. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!”