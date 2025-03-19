Efsane bakandan AKP ve Bahçeli’yi çıldırtacak İmamoğlu açıklaması

Bu sabah yapılan şafak operasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda isim gözaltına alındı.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyon ve gözaltı kararına büyük tepki gösterirken, AKP ve MHP’yi ise sert bir dille eleştirerek erken seçim çağrısı yaptı.

Tantan, Bahçeli'yi kastederek, “Teröristbaşına Gazi Meclis'te “sayın” dedirtenler, “kurucu önder” diyenler düştükleri gaflet çukurunda debelenirken Türk milletini kendi çukurlarına çekecek güçler henüz olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM ARTIK KAÇINILMAZ HALE GELMİŞTİR"

Tantan, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şunları söyledi,

“İktidarın günümüze kadar seçimleri kazanmasında karşı rakibin belirlenmesi ve süreci yönetme gücü etkin bir rol oynamıştır. Ekrem İmamoğlu ise iktidarda bu gücü kıran bir isim olmuştur. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması önemli bir dönüm noktasıydı. Eksik olan üniversite diplomasının yargı ve idarenin iptali de Türkiye için kritik bir dönüm noktasına dönüşmüştür. Toplumun büyük kesiminde Ekrem İmamoğlu'nun seçime ihtiyacı var, kanaati hasıldır. Halk sağduyulu bir şekilde adaya sahip olacak, oluşturulmak istenen kaosa izin verecek. Teröristbaşına Gazi Meclis'te “sayın” dedirtenler, “kurucu önder” diyenler düştükleri gaflet çukurunda debelenirken Türk milletini kendi çukurlarına çekecek güçler henüz olmayacaktır. Türk halkının kaos yaratması isteyenlerin tuzağına düşecek. Gelinen yerde; Erken seçim artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Cumhuriyet, laiklik, Atatürkçülük kavramına sahip herkesin partilerüstü bir anlayışla bir araya gelmesi de bir o kadar kaçınılmazdır. Yurt Partisi bu doğrultuda birleştirici bir fonksiyonu icra etmeye hazırdır. Türk milleti her türlü zorluğu aşabilecek kadim bir millettir. bölgemize, insanlarımıza ve bunların dağılımına. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!”