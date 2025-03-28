Efsane bakandan AKP’yi kızdıracak açıklama!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde, “Yolsuzluk” ve “Terör” suçlamalarıyla sabah gerçekleşen şafak baskını ile gözaltına alındı. Daha sonra İmamoğlu, “Yolsuzluk” suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Yaşanan olaylar sonrası İstanbul ve Ankara olmak üzere yurttaşlar sokaklara çıkarak İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasını protesto etti. Bu protestolara karşı polis ekiplerinin müdahalesi sert olurken, onlarca kişi ise gözaltına alındı.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, İmamoğlu’nun gözaltına alıp tutuklanması sonrası yapılan protestolarda, polis ekiplerinin eylemcilere sergilediği tutumu, Anayasa’dan bir madde ile eleştirdi.

TANTAN'DAN ANAYASA HATIRLATMASI!

Tantan, iktidara Anayasa'nın “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” başlıklı 34. Maddesini hatırlarak “Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.

Tantan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Büyük hukuk devletinin 3 temel ayağı vardır: özgürlük adalet ve bağımsızlık. Atatürk’ün mirasına ve ilkelerine bağlı tüm yurttaşlar olarak, gençlerimizin demokratik haklarını kullanırken maruz kaldıkları orantısız güç ve hukuksuz gözaltıları endişeyle takip ediyoruz. Bu bağlamda siyasi çıkarlar uğruna devletin, gücünü bu şekilde kullanılması kabul edilemez.

Anayasa'nın “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” başlıklı 34. maddesine göre “Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.”

Atatürk, gençliği bu ülkenin teminatı olarak görmüş ve onlara düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri için çağdaş bir hukuk devleti bırakmıştır. Bugün ise bu mirasın aksine, Türkiye’nin aydınlık geleceği olan gençlerimize baskı uygulanmakta, fikirlerini dile getiren öğrencilerimiz, polisimizin orantısız şiddetine maruz bırakılmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, bu ülkenin gençleri baskıyla değil, özgürlükle büyümelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri adalet ve demokrasiye dayanır. Bu değerleri savunmaya devam edeceğiz. Bu yurt bizim, sahip çıkacağız.”