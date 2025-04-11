Efsane başkan, Mehmet Şimşek 'izah etmelidir' diyerek açıkladı

Son dönemde Türkiye’de gazetecilere ve siyasilere yapılan gözaltı ve tutuklamalar, Türkiye’deki ekonomik krizi de etkiledi. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası döviz kurlarında rekor yükseliş yaşandı. Öte yandan yatırımcılar da Türkiye’deki bu durumdan etkilendi.

“TÜRKİYE DÜNYADAKİ TİCARET SAVAŞLARINDAN GERİ KALIYOR”

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Türkiye’nin yaşadığı iç sorunlar nedeniyle, dünyadaki ticaret savaşlarından geri kaldığını belirterek, “Türkiye’nin bu gündemden kopuk olması halkın yakın geleceğini tehdit etmektedir” dedi.

Öte yandan Tantan, “Sn. Mehmet Şimşek, Ekrem İmamoğlu tutuklandığından beri Merkez Bankası’nın ne kadar döviz sattığını gerçek gerekçeleriyle beraber izah etmelidir” ifadelerini kullandı.

Siyasi davaların ve tutuklamaların sona ermesi gerektiğine vurgu yapan Tantan, “Kutuplaşmayı sona erdirmek siyasetin kaçınılmaz görevidir. @yurt_partisi milli penceredeki siyasi partileri birleştirecek güce ve kimliğe sahiptir. Halk iktidar ve muhalefetin izlediği ve izlemediği politikalardan bıkmış vaziyettedir” dedi.

“TÜRKİYE’NİN BU GÜNDEMDEN KOPUK OLMASI HALKIN YAKIN GELECEĞİNİ TEHDİT ETMEKTEDİR”

Tantan, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Türkiye iç meseleler ile uğraşırken dünyada ticaret savaşları farklı bir noktaya evrilmiş vaziyettedir. Türkiye’nin bu gündemden kopuk olması halkın yakın geleceğini tehdit etmektedir. İç siyasette birlik ve beraberlik sağlanmış, kutuplaşmaya mahal verilmeseydi gelmekte olan krizden daha az maliyetle ve etkiyle çıkmak öngörülebilirdi.

Ancak mevcut siyasi konjonktür sadece günü kurtarma saikinden kurtulamadığı için ticaret savaşlarının yaratacağı etkiye karşı etkisiz kalınmasına neden olmuştur.

“MEHMET ŞİMŞEK MERKEZ BANKASI’NIN NE KADAR DÖVİZ SATTIĞINI AÇIKLAMALI”

Sn. Mehmet Şimşek, Ekrem İmamoğlu tutuklandığından beri Merkez Bankası’nın ne kadar döviz sattığını gerçek gerekçeleriyle beraber izah etmelidir.

Türkiye krizleri fırsata çevirebilecek güç ve kapasitededir. Bunun için iç birliktelik sağlanmalı, siyasi davalar, siyasi tutuklamalar sona erdirilmelidir. Kutuplaşmayı sona erdirmek siyasetin kaçınılmaz görevidir. @yurt_partisi milli penceredeki siyasi partileri birleştirecek güce ve kimliğe sahiptir. Halk iktidar ve muhalefetin izlediği ve izlemediği politikalardan bıkmış vaziyettedir.

Türk halkının sandıkta önünde Yurt Partisi çatısı altında birleşmiş bir Atatürkçü, Cumhuriyetçi bir kadro olacaktır. Türk milleti ferasetiyle, özverisiyle, memleket sevdasıyla bu sorunları da aşacaktır. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!”

Türkiye iç meseleler ile uğraşırken dünyada ticaret savaşları farklı bir noktaya evrilmiş vaziyettedir. Türkiye’nin bu gündemden kopuk olması halkın yakın geleceğini tehdit etmektedir. İç siyasette birlik ve beraberlik sağlanmış, kutuplaşmaya mahal verilmeseydi gelmekte olan… — Sadettin Tantan (@sadettintantan) April 9, 2025

Tantan, X hesabından yaptığı diğer paylaşımlarda şunları söyledi,

"Trump; Suriye’de 2000 yıldır kimsenin yapamadığını Erdoğan yaptı diyerek dikkat çekici bir açıklama yapmıştır. 2000 yıllık süreç derken Haçlı seferlerinin mi kastedildiğini Hariciye mensuplarının yorumlaması isabetli olacaktır.

Suriye’de Selçukluların 1055’ten itibaren yerleştirdiği Türk aşiretleri Trump’ın bahsettiği kontrolün neresindedir? Yakın zamanda Suriye’yi Arapça konuşan bir Türk devleti olarak görmemiz gerekir derken bu tarihsel derinliğe vurgu yapmıştım. Takım elbise giydirilerek kamuoyuna lider olarak takdim edilen Colani’nin Türkiye’nin mi İsrail’in mi dostu olduğu, Türkiye’nin yeni komşusunun bağımsız Suriye mi yoksa İsrail mi olduğu kamuoyunda değerlendirilmelidir.

Suriye’nin varlığının askeri ve siyasi açıdan İsrail ile Türkiye arasında bir tampon olması İsrail’in bölgesel yayılmacılığına karşı en etkili ve pratik politikaydı ve halen de öyledir.

Türkiye, Suriye’de 2011’den beri izlediği politika nedeniyle birçok sorun yaşamıştır ve bu sorunların çoğu çözülmemiştir. Bu gerçeğe ve sorunların çözümü belli olmasına rağmen aynı hatalarda neden ısrar edilmektedir?

Türkiye mektupla, tehdit diliyle ayar verilebilecek bir ülke değildir. Devleti temsil edenlerin; bu ülkeyi kuranların cesaretini, bağımsızlık sevdalarını, stratejik aklını hatırlayarak Suriye’de Türkiye’nin çıkarlarının hayati olduğunu unutmamaları gerekmektedir.

Türk milletini yutabileceğini zanneden emperyalizme, Haçlı zihniyetine geçit vermeyeceğiz. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!"

Trump; Suriye’de 2000 yıldır kimsenin yapamadığını Erdoğan yaptı diyerek dikkat çekici bir açıklama yapmıştır. 2000 yıllık süreç derken Haçlı seferlerinin mi kastedildiğini Hariciye mensuplarının yorumlaması isabetli olacaktır.



Suriye’de Selçukluların 1055’ten itibaren… — Sadettin Tantan (@sadettintantan) April 8, 2025

"Türkiye, bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında kendini büyük olarak adlandıran devletlerin politikalarına uyum sağlamak yerine milli politikalarımızı onlara kabul ettirmelidir.

Türkiye’nin bu gücü vardır. Bunun için siyasi irade gereklidir. Bu iradenin yapması gerekenler özet olarak şu şekildedir:



1- Türkiye; TDT’yi acil olarak toplantıya çağırarak Türkmenistan ve Kazakistan’ın GKRY’de büyükelçilik açmasından vazgeçmesini aksi halde Kazakistan ve Türkmenistan’ın TDT üyeliğinin dondurulmasını için olağanüstü toplantı tertip etmelidir.

2- Suriye’de Türkmen topluluğunun Anayasal haklarının güvence altına alınması, Türkmenlere çoğunluklarına uygun şekilde temsiliyet verilmesi, YPG/PKK terör örgütünün en geç Nisan ayı sonuna kadar imha edilmesi aksi takdirde sınır ötesi operasyon hakkımızın kullanılacağı deklare edilmelidir.

3- Karabağ’da sahada kazanılan zaferin masada kaybedilmesine izin verilmemeli ve Zengezur Koridoru’nun makul bir süre içinde açılması sağlanmalı aksi takdirde Türkiye’nin bunu yapacağı tüm muhataplara bildirilmelidir.



Türk yurdu tarih boyunca emperyalistlere geçit vermedi, yine vermeyecek. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!"