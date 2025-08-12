Efsane başkan son yolculuğuna uğurlandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Efsane başkan son yolculuğuna uğurlandı!

Aydın'da esnaf teşkilatının duayen isimlerinden, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AYESOB) uzun dönem başkanlığını yapan ve Türkiye Kahveciler Federasyonu’nun eski başkanlığını da yürüten Hulusi Akşit düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi’ndeki evinde ölü olarak bulunan 2 çocuk babası 78 yaşındaki Hulusi Akşit’in vefatı ailesi, yakınları ve esnaf camiasında derin üzüntüye yol açtı.

aw516265-07-1.jpg
Hulusi Akşit

Akşit için ilk tören, Akşit’in 1996-2013 yılları arasında başkanlık yaptığı AYESOB hizmet binasında gerçekleştirildi. Akşit'in naaşı yıllarca hizmet ettiği kuruma son kez getirilirken, AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Akşit’in esnaf teşkilatına yaptığı katkıları anlatarak merhum başkana vefa gösterdi. Künkcü, "Bugün hepimiz kederliyiz, hepimiz üzüntülüyüz.

aw516265-01.jpg

Kimisi babasını, kimisi kardeşini, kimisi başkanını ama hepimiz biliriz ki Hulusi Akşit, iyi bir adamdı. AYESOB binası onun eseri. Aydın’a Kahveciler Federasyonu, TESK yönetimini kazandırdı. Rabbim nurlar içinde yatırsın" dedi.

aw516265-02.jpg

AYESOB’taki törenin ardından Akşit’in cenazesi Bey Cami’ne götürüldü. Cenaze namazına çok sayıda siyasi, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşit'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Son Haberler
Sarıyer'de makas atan sürücü 2 araca çarptı: 3 yaralı
Sarıyer'de makas atan sürücü 2 araca çarptı: 3 yaralı
Armand Duplantis dünya rekoruna doymuyor
Armand Duplantis dünya rekoruna doymuyor
Mbaye Diagne, Amedspor için Diyarbakır'a geldi
Mbaye Diagne, Amedspor için Diyarbakır'a geldi
"Kapımı açın" diye feryat etti kapı açılınca da içeri girmedi
"Kapımı açın" diye feryat etti kapı açılınca da içeri girmedi
Mourinho turu geçti, yönetime transfer mesajı verdi: 'Benim için sürpriz olur'
Mourinho turu geçti, yönetime transfer mesajı verdi: 'Benim için sürpriz olur'